Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 21:51
Şark görevi esnasında geçici görevlendirme ve süre

3. doğu görev süresi bitmeden geçici görevle başka ile atandığımızda zaman doğu il süresini bitirmemiz mi gerek? Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim şimdiden teşekkürler

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