Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2025 22:47
Geçici görev bilgileri uyap'a işlenir mi?
Geçici görev başlayış bitiş bilgileri uyap personel ekranına işlenir mi?

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Sözlük

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