Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


15 Haziran 2025 23:08
Kamu işçisi

Ocak ayında yüzde kaç zam gelmişti arkadaşlar bu yeni teklifi bunun üzerine mi ekleyecekler

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