KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


16 Haziran 2025 01:15
Sağlık Daire
Arkadaşlar Merhaba ; alerjik rinit polisliğe engel midir ? bide kbb den 13 sene önce bana kronik otit teşhisi konmuş yönetmeliğe göre bu hastalık ve bütün kronik sorunlar öğrenciliğe engel fakat geçen kbb profesörüne muayene gittim "kulağında hiçbir sorun yok bazen yanlış teşhis konulabiliyor 13 sene önce olan bir teşhis şuan hiç bir sorun yok dedi ". Hatta işitme testim de sol 10 db sağ 6 db çıktı. Sizce hastanede genel sağlıktan geçsem bile e nabızdan geçmişe bakıp eleme yapabilirler mi ? Şimdiden yanıtlarınız için teşekkür ederim :)

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