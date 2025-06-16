ortaöğretim puanı ve katiplik

Merhabalar bir şey soracaktım bu haziranda final sınavlarından sonra lisansmezunu oluyorum 2024 eylülde orta öğretim kpss'ye girdim 80 aldım katiplik alım ilanı geldiğinde sistemde mezun gözükürsem 2024 kpss puanımla başvuru yapabilir miyim katipliğe ? okulu da uzatamıyorum 6.senem bitti sanırım bu yıl mezun olmazsam azami süreyi aşıyorum onu da tam bilmiyorum

Merhabalar bir şey soracaktım bu haziranda final sınavlarından sonra lisansmezunu oluyorum 2024 eylülde orta öğretim kpss'ye girdim 80 aldım katiplik alım ilanı geldiğinde sistemde mezun gözükürsem 2024 kpss puanımla başvuru yapabilir miyim katipliğe ? okulu da uzatamıyorum 6.senem bitti sanırım bu yıl mezun olmazsam azami süreyi aşıyorum onu da tam bilmiyorum