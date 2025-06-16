KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Haziran 2025 01:27
ortaöğretim
Merhabalar bir şey soracaktım bu haziranda final sınavlarından sonra (lisans) mezun oluyorum 2024 eylülde orta öğretim kpss'ye girdim 80 aldım örneğin katiplik alım ilanı eylülde geldi o zaman sistemde mezun gözükürsem 2024 puanımla katipliğe başvurabilir miyim?

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