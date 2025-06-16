Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2025 01:30
bu haber doğru mu?
https://x.com/darkwebhaber/status/1934324898895458339?s=46 neler olmuş

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