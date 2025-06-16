Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 09:34
Formasyon almaya değer mi?

Merhabalar,

Tarih bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bu dönem sonunda mezun oluyorum. Şu anda aklımı kurcalayan bir konu var ve siz değerli öğretmen arkadaşlardan fikir almak istiyorum.

Eğer Pedagojik Formasyon almazsam bu sene sorunsuz mezun olacağım.

Ancak Pedagojik Formasyon alırsam yaz okuluna gitmem ve birkaç dersten yükseltme yapmam gerekecek. Bu da mezuniyetimi biraz uzatacak.

Bir yandan da formasyonun 1 Eylül 2025 tarihinde tamamen kaldırılacağı söyleniyordu, fakat bu konuda hâlâ net bir açıklama yok. Bu belirsizlik içinde doğru karar vermekte zorlanıyorum.

Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Formasyon almaya değer mi, yoksa mezun olup farklı bir kariyer mi düşünmeliyim?

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.


Pelinin1
Daire Başkanı
16 Haziran 2025 09:54

Sevgili öğrenci kardeşim

Size kardeşim diye hitap ettim çünkü sizden büyük bir çok öğrencim var şuan mezun ettiğim

Gelelim sorunuza, tarih mezunu oldıktan sonra mesela nasıl farklı bir kariyer planınız var?

Eğer ailenizden size kalacak bir fabrika ya da işletme yok ise malesef öğretmen olmanız en doğru seçenek olacaktır, ancak şu konuyu bi araştırın, akademiye formasyonu olmayanları alacaklar mı?

Bu konuda net bilgim yok, eğer akademide formasyon verilecekse almanıza gerek yok ama iyice araştırın bir kılavuz tayınlanmıştı onu okuyun

Dediğim gibi en iyi seçeneğinşz öğretmenlik


Emre Seyrek
16 Haziran 2025 10:01

Saygıdeğer hocam çok teşekkür ediyorum sizlere cevap verdiğiniz için

Kararsızım sizin dediğiniz gibi yapıcam klavuza bakıcam

Pelinin1, 12 saat önce

Sevgili öğrenci kardeşim

Size kardeşim diye hitap ettim çünkü sizden büyük bir çok öğrencim var şuan mezun ettiğim

Gelelim sorunuza, tarih mezunu oldıktan sonra mesela nasıl farklı bir kariyer planınız var?

Eğer ailenizden size kalacak bir fabrika ya da işletme yok ise malesef öğretmen olmanız en doğru seçenek olacaktır, ancak şu konuyu bi araştırın, akademiye formasyonu olmayanları alacaklar mı?

Bu konuda net bilgim yok, eğer akademide formasyon verilecekse almanıza gerek yok ama iyice araştırın bir kılavuz tayınlanmıştı onu okuyun

Dediğim gibi en iyi seçeneğinşz öğretmenlik


since2024
Aday Memur
16 Haziran 2025 13:09
sen en iyisi boşver bunları daha ags nedir onu araştırmamışsın tarih kontenjanları çok düşük, formasyona gerek yok direk başvuru yapabiliyorsun

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
16 Haziran 2025 13:26

Son sınıftasın ve kariyerini planlamamışsın henüz.Şasırdım.Tarih öğretmeni alımı yapmıyor meb veya çok az yapıyor.Öğretmen olmaya kalkacaksan özel okullarda market kasiyeri maaşıyla yıllarca çalışırsın.Özel ders imkanın da yok.Bence başka işlerde kendini geliştirmeye çalış.


mazıke
Şef
16 Haziran 2025 13:55
yds ales çalışıp yüksek ve doktora yapabilirsin öğrenci etiketini kaybetme. atanman imkansıza yakın. mezun olduğunda fabrika dışında iş bulmak mümkün değil. akademik ilerleme yaparsan yürüyebilirsin.

egop0
Memur
16 Haziran 2025 14:02

atanman çok zor kardeşim, farklı B planlarını hayata geçir.


deketelaere
Aday Memur
16 Haziran 2025 16:20
öğretmenlik artık hayal, boşa zamanını harcama b planını düşün derim
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