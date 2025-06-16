Formasyon almaya değer mi?

Sevgili öğrenci kardeşim

Size kardeşim diye hitap ettim çünkü sizden büyük bir çok öğrencim var şuan mezun ettiğim

Gelelim sorunuza, tarih mezunu oldıktan sonra mesela nasıl farklı bir kariyer planınız var?

Eğer ailenizden size kalacak bir fabrika ya da işletme yok ise malesef öğretmen olmanız en doğru seçenek olacaktır, ancak şu konuyu bi araştırın, akademiye formasyonu olmayanları alacaklar mı?

Bu konuda net bilgim yok, eğer akademide formasyon verilecekse almanıza gerek yok ama iyice araştırın bir kılavuz tayınlanmıştı onu okuyun

Dediğim gibi en iyi seçeneğinşz öğretmenlik