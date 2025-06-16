Öğretmen Arkadaşlar, Çok Kararsızım! Yardımınıza Gerçekten İhtiyacım Var!

Merhabalar,

Tarih bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bu dönem sonunda mezun oluyorum. Şu anda aklımı kurcalayan bir konu var ve siz değerli öğretmen arkadaşlardan fikir almak istiyorum.

Eğer Pedagojik Formasyon almazsam bu sene sorunsuz mezun olacağım.

Ancak Pedagojik Formasyon alırsam yaz okuluna gitmem ve birkaç dersten yükseltme yapmam gerekecek. Bu da mezuniyetimi biraz uzatacak.

Bir yandan da formasyonun 1 Eylül 2025 tarihinde tamamen kaldırılacağı söyleniyordu, fakat bu konuda hâlâ net bir açıklama yok. Bu belirsizlik içinde doğru karar vermekte zorlanıyorum.

Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Formasyon almaya değer mi, yoksa mezun olup farklı bir kariyer mi düşünmeliyim?

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.