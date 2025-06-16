Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 09:43
İKM Tayin

isteğe bağlı atama sonuçları 20 Haziran yazıyordu sanki bilgisi olan arkadaşlar var mı

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