Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 09:48
Kurum içi Öğretim Görevlisi

Herkese merhaba. Ben bir devlet üniversitesinde mühendis kadrosunda çalışıyorum. Acaba aynı üniversite içinde (kurum içi) görevlendirme ile myo daki kendi alanımla ilgili derslere girebilir miyim yoksa mutlaka öğretim görevlisi kadrosuna mı atanmam gerekir? Kadroya atanmayıp görevlendirme olursa iki görevi birden yapmam gerekir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

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