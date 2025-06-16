Pedagojik Formasyon Kalkıyor mu: Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir soru var: "Pedagojik formasyon gerçekten kaldırılacak mı?" Özellikle 1 Eylül 2025 tarihiyle ilgili dolaşan söylentiler, bu belirsizliği daha da artırıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmediğini belirtmek önemli.

Peki, bu durum karşısında sizin görüşleriniz neler? Bu söylentiler sizi nasıl etkiliyor? Pedagojik formasyonun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz, ya da bu konuda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Düşüncelerinizi ve endişelerinizi paylaşın, hep birlikte bir fikir alışverişi yapalım.