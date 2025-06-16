Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 09:50
Pedagojik Formasyon Kalkıyor mu?

Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir soru var: "Pedagojik formasyon gerçekten kaldırılacak mı?" Özellikle 1 Eylül 2025 tarihiyle ilgili dolaşan söylentiler, bu belirsizliği daha da artırıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmediğini belirtmek önemli.

Peki, bu durum karşısında sizin görüşleriniz neler? Bu söylentiler sizi nasıl etkiliyor? Pedagojik formasyonun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz, ya da bu konuda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Düşüncelerinizi ve endişelerinizi paylaşın, hep birlikte bir fikir alışverişi yapalım.


Lewo124
Memur
16 Haziran 2025 10:02
formasyonun kalkması lazım sayın hocam. adil bir uygulama değil. Öğretmenlik bölümü okuyana yapılan en büyük haksızlıktır formasyon.

Emre Seyrek
16 Haziran 2025 10:58

Kalkar umarım 1 eylül den önce açıklama gelir inşallah

Lewo124, 11 saat önce
formasyonun kalkması lazım sayın hocam. adil bir uygulama değil. Öğretmenlik bölümü okuyana yapılan en büyük haksızlıktır formasyon.

VHKİ-MEB
Şef
16 Haziran 2025 14:36
Kahtı kahtı daa ne soruyonuz
Toplam 3 mesaj

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