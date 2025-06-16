Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


16 Haziran 2025 09:50
Gram Altın 10.000-TL Olur mu?

evet biraz zaman ister ama görünen köyde kılavuz istemez.

Çoğrafya kaderdir. Maalesef bu sözü de söylemek istemezdim ama durum bu. Gergin bir çoğrafyamız var.

Zaman meselesi.

Bana güvenerek al sat yapmayın. Gündemi siz takip edin.


BorsaSTock
Genel Müdür
16 Haziran 2025 09:51

An itibariyle yaklaşık gram altın: 4.328,32-TL

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