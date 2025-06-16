Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 10:30
Haziran 2025 Enflasyon beklentiniz nedir 0,48-0,60 ?

TCMB: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %30,35 iken, bu anket döneminde %29,86 oldu. buna göre haziran enflasyonu 0,50-0,60 arası birşey çıkacak gibi duruyor. sizin beklentiniz nedir.


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
16 Haziran 2025 11:26

0,7-0,8 arası bekliyorum


Seviyorum MERKEZZ
16 Haziran 2025 11:33

1,00-1,50 arası bekliyorum


the back of furkan
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 11:51

1


düsünmeklazim
Aday Memur
16 Haziran 2025 12:11
%15 e bağlarlar zammı

CakirBey0
Aday Memur
16 Haziran 2025 13:04
-15 açıklanır. temmuzda maaşın %3 azalacak
Toplam 5 mesaj

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