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Editörler : supporters.


16 Haziran 2025 10:41
Mersinde İnşaatı Devam Eden Villamı Taksitle Satıyorum!

Mersin Erdemli Ayaşta bulunan ve inşaatı devam eden villa sitesindeki villa hissem satılıktır. 4.500.000 Peşinat ve 2026 Ekime kadar 55.000 TL taksitli olacak şekilde satılacaktır. Emsallerine göre fiyatı gayet uygundur. İlgilenenler 5541315591 nolu numaradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirler. Sadece ciddi alıcılar arasın lütfen.

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