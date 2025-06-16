Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 11:44
Adalet Bakanlığı ve CTE forumları iki ayrılabilir mi? / Bir Öneri

İki güzide kurumumuzun personel her ne kadar aynı çatı altında çalışıyor gibi görülseler de; hem idarede hem işleyişte birbirinden çok ayrıdır.

Personelin unvanları farklıdır, özlük hakları ve maaşları farklıdır, görev yaptıkları saha ve alan farklıdır. Hatta öyle ki, görevde yükselme sınavlarını bile farklı zamanlarda, ayrı ayrı yapmaktalar. Dolayısıyla dertleri ve arayışları da tamamen farklıdır.

Ben adliye personeliyim, burada açılan bir konuda "Görevde Yükselme" ile ilgili. Ancak bir giriyorum, benimle alakası olmadığını ancak birkaç mesaj sonra anlayabiliyorum keza konu CTE ile ilgili. Ya da aynı şekilde bir katip arkadaş, çalışma koşullarından bahsediyor; okuyan İKM arkadaşımız konunun ancak ortalarında kendisi ile ilgisi olmadığını anlayabiliyor.

Adalet Bakanlığı sekmesine tıkladıktan sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı (Taşra ve Merkez Teşkilat) olmak üzere iki yeni alt sekme olabilir diye düşünmekteyim.

Zaten benzeri bir filtreleme sistemi var ise, ben göremediysem ya da önerimde bir anormallik varsa, affınıza sığınırım.

Herkese kolaylıklar dilerim.


the back of furkan
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 11:51

hayır

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