Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2025 11:47
Yine bir polis vakası

İstanbul'da dehşet: Polis memuru parçalara ayırdı - Son Dakika Haberleri


the back of furkan
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 11:47

İstanbul'da polis memuru Semih G.'den haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapıyı çilingirle açan arkadaşları polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan aramada kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi daha bulundu.


ahmet44mlty
Şef
16 Haziran 2025 13:19

olayın iç yüzü henüz net degil.her şey netleşir o zaman kesin olur.

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