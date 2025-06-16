Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Haziran 2025 13:05
Sürekli işçinin KPSS ile atama hakkı Hk.

Merhaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mevcuttaki temizlik görevlisi alımdan sürekli işçi olarak girmiş birim EKPSS ile sonradan memuriyete girebilir mi?


maverick3025
Aday Memur
16 Haziran 2025 13:32

evet girer önceki işinden istifa edip atandığı memurluğa geçebilir ancal işçi olmak memurdan iyi

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Sürekli işçinin KPSS ile atama hakkı Hk.

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