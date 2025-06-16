Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 13:14
Mal bildirimi hakkında!

Selamu Aleyküm.

Bende bir araç var, değeri 250b civarı, bunu değişeceğim, alacağım araç ise 400b.

Nakitte 150b var, yani eski aracın üzerine nakiti ekleyince yeni aracı alıyorum.

Aracı galerici akrabamdan alıyorum, benim aracıda o satacak.

Şimdi benim araç satılmadan, yeni aracı üzerime alsam, 250b borç göstersem, eski araç satılınca eski araç ve borç olayı kapanacak ve ek mal bildirimi ile hallolacak.

Bu şekilde bir sıkıntı olur mu? 250b sonuçta çok olmasa da az para da değil.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Dürüstlük mü Şeffaflık mı 6 sahalara geri dönmek 2 sulugöz 2 gecekuşu 1 sürekli kavga eden çift 2 memento mori yayınları 1 alkollü araç kullanmak 2 eşşek saati 1 simitsiz susam 1 trip atan kadın 1

Son Haberler

Edirne'de Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk YaralandıErdoğan ve Pezeşkiyan Arasında Kritik Telefon Görüşmesiİsrail: İran'ın füze rampalarının üçte birini imha ettikYKS'de En Genç Aday 15, En Yaşlı Aday 81 YaşındaMerkez Bankası anketine göre Temmuz'daki memur zammı netleşiyor

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması