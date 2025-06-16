Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2025 14:44
Memur kardeşlerim sendikacılarım uyanın artık!

5510 SAYILI KANUN 'a tabi isen geleceğin aşağıdaki yazıda detaylıca anlatılmış.Çözüm elinde sendikana baskı yap ve bu adaletsizliği sonlandırmaya çalışın.

https://www.sozcu.com.tr/bu-tarihten-sonra-memur-olanlarin-emekli-maaslari-daha-dusuk-olacak-p184400


egop0
Memur
16 Haziran 2025 15:19

Emekli olmalarına daha çok zaman var diye kimse kılını kıpırdatmıyor ama zaman su gibi akıp geçiyor, bir şeyler yapılmazsa iş işten geçmiş olacak.

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