Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 14:46
geçen sene veri.meb üzerinden başvurular alındı bu sene yok maalesef

geçen sene veri.meb üzerinden başvurular alındı bu sene yok maalesef


guerlian
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 16:04

Hangi ara müdürlğklere gidip başvuru yapacağız? O gün seminer başlayacak zaten!


konaklamacii
Aday Memur
16 Haziran 2025 16:49

Yazıda seminerin yapılmak istendiği il ve ilçe müdürlüğüne başvurulması gerektiğinden bahsetmiş ama


bahçesaray
Şef
16 Haziran 2025 17:26
değişen birşey yok veri.meb den başvursaydın pazartesi orada olacaktınız
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