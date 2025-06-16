Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 14:46
Sistem üzerinden seminer başvuru sayfası açılmadı.

geçen sene veri.meb üzerinden başvurular alındı bu sene yok maalesef


guerlian
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 16:04

Hangi ara müdürlğklere gidip başvuru yapacağız? O gün seminer başlayacak zaten!


konaklamacii
Aday Memur
16 Haziran 2025 16:49

Yazıda seminerin yapılmak istendiği il ve ilçe müdürlüğüne başvurulması gerektiğinden bahsetmiş ama


bahçesaray
Şef
16 Haziran 2025 17:26
değişen birşey yok veri.meb den başvursaydın pazartesi orada olacaktınız

guerlian
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 17:57

İyi de direkt okulumuza gidecektik. Şimdi okulumuzu da bilmiyoruz. Nasıl değişen bir şey yok, anlamadım?

bahçesaray, 4 saat önce
değişen birşey yok veri.meb den başvursaydın pazartesi orada olacaktınız

fencı_05
Şef
16 Haziran 2025 18:55
amasya mem sitesine bakın hocam orda il dışından gelenleri branşınizin bulunduğu bir okula gidip dilekce ile başvurun orada yapın diye bir duyuru yayınlamış diğer iller de aynı şekilde yayınlar umarım
guerlian, 4 saat önce

İyi de direkt okulumuza gidecektik. Şimdi okulumuzu da bilmiyoruz. Nasıl değişen bir şey yok, anlamadım?

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