Sistem üzerinden seminer başvuru sayfası açılmadı.

amasya mem sitesine bakın hocam orda il dışından gelenleri branşınizin bulunduğu bir okula gidip dilekce ile başvurun orada yapın diye bir duyuru yayınlamış diğer iller de aynı şekilde yayınlar umarım

amasya mem sitesine bakın hocam orda il dışından gelenleri branşınizin bulunduğu bir okula gidip dilekce ile başvurun orada yapın diye bir duyuru yayınlamış diğer iller de aynı şekilde yayınlar umarım