Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


16 Haziran 2025 15:22
Kılık kıyafet hastalık durumunda nasıl olmalı?

Kılık kıyafet hastalık durumunda nasıl olmalı?

Merhaba arkadaşlar,

Ense bölgemde ve saçlı deride kronik ürtiker sorunum var. Çalıştığım kurumdann tayinim çıktı. Yeni gittiğim yerde gömlek ve ceket giymem zorunlu. Fakat yakalı kıyafetler ürtikere temas ettiğinde kaşıntılar ve ciltte kabarcıklar artıyor. Bu yüzden yıllardır bu tür yakalı kıyafetler giyemiyordum. Eski yerim bu anlamda biraz daha rahat olduğu için sorun olmuyordu. Şimdi ne yapmam gerek? Hastalığım olduğuna dair rapor sunsam fayda sağlar mı?

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