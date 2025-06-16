Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 16:22
Hizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti

2023-2024 eğitim öğretim yılında nereden baksan başvurabileceğimiz 70-80 yüzyüze hizmetiçi eğitim olurken 150 - 200 başvuramayacağımız hizmetiçi eğitim vardı . 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise resmen başvurabilecek 4 - 5 eğitim oldu başvuralamayacak 15 eğitim oldu . Bu rezalet değilde nedir ? Bu kamuda tasarrufla falan anlatılamaz bunla açıklanamaz! Öğretmenlerin ömür boyu öğrenmesinin desteklenmesi gerekir! Öğretmenlerin kendi alanlarında gelişmeler sürekli devam ediyor , bu konuda geride kaldılar bu sene resmen!


bahçesaray
Şef
16 Haziran 2025 17:26
okuldan kaçmayın diye
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