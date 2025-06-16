Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Haziran 2025 16:32
hemşire eş durumu
eş durumu tayini onaylanınca sosyalleştirme bölgesinde gözüküyor , hangi hastaneye planlama yapacağı il sağlığa gitmeden belli oluyor mu? gitmeden ev tutmak istiyorum da arasam yardımcı olurlar mı yaşayan var mı

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