hemşire eş durumu

eş durumu tayini onaylanınca sosyalleştirme bölgesinde gözüküyor , hangi hastaneye planlama yapacağı il sağlığa gitmeden belli oluyor mu? gitmeden ev tutmak istiyorum da arasam yardımcı olurlar mı yaşayan var mı

eş durumu tayini onaylanınca sosyalleştirme bölgesinde gözüküyor , hangi hastaneye planlama yapacağı il sağlığa gitmeden belli oluyor mu? gitmeden ev tutmak istiyorum da arasam yardımcı olurlar mı yaşayan var mı