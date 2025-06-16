Sözleşmeli personel Askerliğin Hizmete Sayılıp İzin Eklenmesi Hk. Yardımcı OLur musunuz

Arkadaşlar ben 10 Mayıs 2024 ayında Tarım bakanlığına sözleşmeli olarak atandım. Askerliğimi bir sene yedek subay olarak yapmıştım. Buradaki bazı arkadaşların askerliğini saydırarak izin kazandığını öğrendiğim için ben de başvurmaya karar verdim. Buradaki arkadaşların yol göstermesiyle önce 29 Nisan 2025 tarihinde kurumuma dilekçe ile yazı yazdım. SGKnin sisteme girmesiyle 1 Mayıs 2025 tarihinde 20 günlük iznim tanımlandı. 10 Mayıs 2025 tarihinde bir yılım dolunca yıllık iznim değişmedi. Bugün Özlük birimindeki personel arkadaş Ankarayı aradı ve Ankaradaki personel askerliğin yıllık izne sayılma olayının kalktığını söyledi. Bu konuda askerliğini saydırıp izin hakkı kazanan sözleşmeli arkadaşlar varsa Hangi Bakanlıkta çalıştıklarını yazabilirler mi? Bu konuda örnekler olursa kendimi savunmam daha kolay olacak.
Arkadaşlar ben 10 Mayıs 2024 ayında Tarım bakanlığına sözleşmeli olarak atandım. Askerliğimi bir sene yedek subay olarak yapmıştım. Buradaki bazı arkadaşların askerliğini saydırarak izin kazandığını öğrendiğim için ben de başvurmaya karar verdim. Buradaki arkadaşların yol göstermesiyle önce 29 Nisan 2025 tarihinde kurumuma dilekçe ile yazı yazdım. SGKnin sisteme girmesiyle 1 Mayıs 2025 tarihinde 20 günlük iznim tanımlandı. 10 Mayıs 2025 tarihinde bir yılım dolunca yıllık iznim değişmedi. Bugün Özlük birimindeki personel arkadaş Ankarayı aradı ve Ankaradaki personel askerliğin yıllık izne sayılma olayının kalktığını söyledi. Bu konuda askerliğini saydırıp izin hakkı kazanan sözleşmeli arkadaşlar varsa Hangi Bakanlıkta çalıştıklarını yazabilirler mi? Bu konuda örnekler olursa kendimi savunmam daha kolay olacak.