Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 16:54
İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama yapılmayabilir mi?

Arkadaşlar bir sorum olacak,

ilk defa yönetici takvimine son kısımlara doğru yer alan

"İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve sonuçların duyurulması."

Maddesini ihtiyaç karşılanamaz ise iller veya ilçeler uygulamak zorundalar dimi?

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