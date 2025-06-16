Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 16:54
ilk defa Yönetici atama Takvimi ile ilgili bir soru

Arkadaşlar bir sorum olacak,

ilk defa yönetici takvimine son kısımlara doğru yer alan

"İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve sonuçların duyurulması."

Maddesini ihtiyaç karşılanamaz ise iller veya ilçeler uygulamak zorundalar dimi?

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı İstenilen Şehirde Yapılabilecek.5 yıllık öğretmen yatan maaş: 45 bin küsür. gelir vergisi nedir?Köy okulu mu? Merkezi okul mu?Öğretmen Arkadaşlar, Çok Kararsızım! Yardımınıza Gerçekten İhtiyacım Var!Seminer İl SeçimiLGS görev ihmali.LGS salon aday listesinin yanlış doldurulmasıMüdür yardımcılığı dan istifa eden öğretmenin durumuSınıf Devam Ettirme

Sözlük

hiçbir şey beğenmeyenler grubu 1 atom bombası 1 bimola günlükleri 1 pavlonya ağacı 1 Şu anda ruh halim 3 memento mori yayınları 2 Yapay zeka dururken insanlarla dertleşmek 2 alzheimer hastalığı 1 sürekli kavga eden çift 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL cezaDolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattıMilli güreşçiler İran'da İsrail saldırısına yakalandıDalında 50 TL, marketlerde en az 100 TL olacakDört partiden işçilerin sendikal haklarına yönelik kanun teklifi

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması