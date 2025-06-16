Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 18:55
Tayin Olamama(Sistemi Kitlediler)

Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce zorunlu hizmetimi yapmak için ilk atamamı doğu da bir ile gerçekleştirdim. Bunu yapmayan arkadaşlarımın hepsi "zorunlu hizmet affı" ile paşa paşa yerlerinde kaldılar. Biz olduk enayi.

2)Doğuda bazıları sahte eş durumu araştırarak günlerini geçirdiler...ne yaptılar bilemem, kimsenin günahını almayayım. Biz bu yolları araştırmadık onu bilirim.

3) ilk görev yerinde hayat planlarım kapsamında 5 yılım dolunca tayin isteyecekken 4. Yılda ikinci il dışı verdiler 40-50 puanlı insanlar paşa paşa kıyı illere merkezlere gittiler ve ben 5. Yılımda istediğim yerlerin dışında bir yere gitmek zorunda kaldım.

4) İl emri/ilçe emri verdiler her yerde norm fazlası oluştu 20. Yılımda tayin isteyecekken açık yer kalmadı.

5) her yıl keyfe keder il dışı il içi tayinler 1 kere olur diye biliyoruz ama keyifleri yerindeyse 2 de yaparlar 3 de yaparlar. Onlar ne derse o. Bize de sürekli böyle yavru kuş gibi ağzımızı açıp onların iki dudağı arasından çıkacak sözü beklemek düşer.

6) Belli ilerde yüzlerce insan eşini sigortalı gösterip zorunlu hizmetten muaf olmaya çalışır ve yetkililerimiz de bu insanlara her 10 yılda bir ödül vererek zorunlu hizmet affı getirir

7) Okullarda pek çok öğretmen huzursuz artık okulunu, ortamını değiştirmek isteyen ancak plansız işler yüzünden yerinden ayrılamayan bir sürü öğretmen varken neyin kalitesinden bahsedeceğiz

8) Herhangi bir başvurunun sonucu kılavuza göre belli bir günde açıklanacaktır ama o gün gece 12 ye kadar ekran başında beklersin ve bir açıklama dahi yapılmaz.

Tüm bunlardan sonra sen de bir şeyler yapayım diye didinir durursun öyle mi? Aynen... Böyle devam...

Şimdi ben şahsen 2.İl dışı olsun tüm her yer açılsın desem bencil mi olacağım? Evet artık ben de diyorum ki kusura bakmayacaklar öyleyse, madem gemisini yürüten kaptan, madem yetkililer de buna destek oluyor...Evet öyleyse istediğini yapmak için her yol mübah...

Tüm bunların muhattabı öğrencileri yetiştirmesi beklenen öğretmenler...

İŞTE BÖYLE BÖYLE BİTTİ KOCA ÜLKEDE DEVLET CİDDİYETİ...


freef
Daire Başkanı
16 Haziran 2025 19:19

Sıra ataması çıktılar ama boş çıktı. Ben o öğretmenin okulunda 1. sıradayım. O öğretmen, benim okulumda 1. sırada; ama bekliyoruz. Sıra bu şekilde çalışmayacak. Ama bu, becayiş değil ki, sadece salak gibi beklemek. Kaç yıl daha beklemek? Yaprak kımıldamıyor.


spock
Genel Müdür
16 Haziran 2025 20:07

Özür grubuna il içi, ilçe emri hatta utanmasalar okul emri vermeye devam ettikleri sürece bu iş bitmez.

Gerçi bu saatten sonra özür grubunu tamamen kaldırsalar bile çoğu yerde yüzlerce norm fazlası var hala. Bir sürü öğretmen depoda havadan maaş alıyor. Şimdi diyecekler "yerim yurdum belli değil" ama o iş de öyle değil.

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