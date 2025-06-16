Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 20:05
müdürün torpil yaptığına dair şikayet muteber midir ve/veya kabul görür mü?

merhabalar, kurumdaki müdür,

kendi yandaşlarına farklı, seçtiği bazı öğretmenlere farklı davranıyor.

sizce ne yapılabilir?

toplantıda bunu dillendirmek fayda sağlar mı acep yoksa zarar verici mi olur sizce?


ingilizceci78
Aday Memur
16 Haziran 2025 20:29

örnek vermeniz lazım bizim müdürün ders programı dışında beni etkileyen tek şeyi 4 defa geziye gittim bu sene istemiyom yolluyor ama niyeti kötü olmadığından idare ediyoz başka adamın etliye sütlüye karıştığı yok çalışıyor


ta345
Şef
16 Haziran 2025 20:40

tamam sizin örneğiniz üzerinden devam edelim. mesela bana demiş olsa idi aynı şeyi ben açıp ilgili kanun/yönetmelik /kararname prosedür neyse okudum hatta bazı arkadaşlarıma da akıl danıştım ve ulaştığım sonuca göre müdürün bana "geziye git" deme lüksünün daha doğrusu hakkının olmadığına kanaat getirdikten sonra bunu yerine getirmeyeceğimi de ona yazılı olarak bildirdim.

devamında ise şöyle bir tablo oluştu:

müdür yapmadığım kötü algılanabilecek bir niteliği bana yıktı. Üstelik kendi yandaşları arasında esaslı olarak bu kötü niteliği haiz öğretmenler var onlara hesap sormayıp bana sordu.

her halükarda, aklı selim ile sabrediniz deniyorsa ve bende bunun haklı olduğuna yani akılcı olacağına kanaat getirirsem sabredeceğim.

,

Ancak tabi şu aşamada müdür böyle bir tavır sergilemiş olduğunu ben toplantıda beyan edersem ne kazanırım veya ne kaybederim pek kestiremiyorum.

ingilizceci78, 58 dk. önce

örnek vermeniz lazım bizim müdürün ders programı dışında beni etkileyen tek şeyi 4 defa geziye gittim bu sene istemiyom yolluyor ama niyeti kötü olmadığından idare ediyoz başka adamın etliye sütlüye karıştığı yok çalışıyor


MechanicalEngineer61
Aday Memur
16 Haziran 2025 20:48

Toplantıda değil de yüz yüze özel konuşmalısın. Herkesin içinde bir şeyleri dile getirmek değil de kendi aranızda çözmeye çalışın bir şeyleri

ta345, 47 dk. önce

tamam sizin örneğiniz üzerinden devam edelim. mesela bana demiş olsa idi aynı şeyi ben açıp ilgili kanun/yönetmelik /kararname prosedür neyse okudum hatta bazı arkadaşlarıma da akıl danıştım ve ulaştığım sonuca göre müdürün bana "geziye git" deme lüksünün daha doğrusu hakkının olmadığına kanaat getirdikten sonra bunu yerine getirmeyeceğimi de ona yazılı olarak bildirdim.

devamında ise şöyle bir tablo oluştu:

müdür yapmadığım kötü algılanabilecek bir niteliği bana yıktı. Üstelik kendi yandaşları arasında esaslı olarak bu kötü niteliği haiz öğretmenler var onlara hesap sormayıp bana sordu.

her halükarda, aklı selim ile sabrediniz deniyorsa ve bende bunun haklı olduğuna yani akılcı olacağına kanaat getirirsem sabredeceğim.

,

Ancak tabi şu aşamada müdür böyle bir tavır sergilemiş olduğunu ben toplantıda beyan edersem ne kazanırım veya ne kaybederim pek kestiremiyorum.


ta345
Şef
16 Haziran 2025 20:56

açııkçası en makûl gördüğüm yaklaşım veya çözümlerden biri veya çözüm bu idi.

Ancak ne var ki iletişim belki de biraz da hem benim hem de müdürün kendini çözüme kapatması nedeni ile (bilmem özeleştiri yaptığımda belki de nefis yaptım veya ego mu bilemiyorum) gitmedim.

haddizatında çok imkan da bulamadım çünkü müdür görevlendirme olmama yol açtı tüm bu süreç içerisinde.

fakat objektif bakılacak olursa nedense bir miktar bu yorum içeriğine yöntemsel olarak da tam hak verdim. (yani olması gerekeni yazmışsınız)

biraz da çekiniyorum ama gelecek yılın başında mı gitmeliyim veya...

şimdilerde mi (gidecek olsam) gelecek yıl yani eylül gibi bir daha görevlendirmeyi yüksek ihtimal görmekteyim.

objektif yaklaşımınız için teşekkür ederim. Aslında dediğim gibi en olması gereken (akılcı) yöntem bu idi. kuru kavganın yada ateşe körükle gitmenin pek kimseye faydası yok.

MechanicalEngineer61, 39 dk. önce

Toplantıda değil de yüz yüze özel konuşmalısın. Herkesin içinde bir şeyleri dile getirmek değil de kendi aranızda çözmeye çalışın bir şeyleri


ta345
Şef
16 Haziran 2025 21:00

ve ortada değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm garip bir soru var:

müdür, bana has olmayan veya olmayan kötü algılanabilecek bir niteliği bana yıktı ben dürüst olmadığını düşünmüştüm.

sormak istediğim soru da: böyle bir şeyi (davranışı) yapan biri uzlaşmaya yanaşır mı?

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