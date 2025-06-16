müdürün torpil yaptığına dair şikayet muteber midir ve/veya kabul görür mü?

tamam sizin örneğiniz üzerinden devam edelim. mesela bana demiş olsa idi aynı şeyi ben açıp ilgili kanun/yönetmelik /kararname prosedür neyse okudum hatta bazı arkadaşlarıma da akıl danıştım ve ulaştığım sonuca göre müdürün bana "geziye git" deme lüksünün daha doğrusu hakkının olmadığına kanaat getirdikten sonra bunu yerine getirmeyeceğimi de ona yazılı olarak bildirdim.

devamında ise şöyle bir tablo oluştu:

müdür yapmadığım kötü algılanabilecek bir niteliği bana yıktı. Üstelik kendi yandaşları arasında esaslı olarak bu kötü niteliği haiz öğretmenler var onlara hesap sormayıp bana sordu.

her halükarda, aklı selim ile sabrediniz deniyorsa ve bende bunun haklı olduğuna yani akılcı olacağına kanaat getirirsem sabredeceğim.

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Ancak tabi şu aşamada müdür böyle bir tavır sergilemiş olduğunu ben toplantıda beyan edersem ne kazanırım veya ne kaybederim pek kestiremiyorum.