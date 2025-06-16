Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2025 21:01
#Polisinde ailesi var x platformunda 1. yiz
En az 50 takipçili hesaptan profil resmi kullanmayı unutmayalım. şuanda Türkiye gündeminde 1. yiz. 400 bin kişilik personel ve aileleri var 100 bin twet az destek verin.

furki0890
Aday Memur
16 Haziran 2025 21:03

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Toplam 1 mesaj

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