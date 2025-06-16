KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Haziran 2025 21:43
merkezi atama
osymn nin merkezi ataması ile atanan biri merkezi atama ile tekrar atanabilir mi

remzi061906
Aday Memur
17 Haziran 2025 00:23

Hayır atanamayan ama yeni kpss puanı ile atanabilir


xvatandaşşx
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 00:24
eski kpss ile merkeziden atanan yeni kpss puanı ile tekrar merkeziden atanabilir mi demek istiyorsunuz
remzi061906, 11 dk. önce

Hayır atanamayan ama yeni kpss puanı ile atanabilir

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