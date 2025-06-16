KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Haziran 2025 21:44
merkezi atama
osym nin yaptığı merkezi atama ile atanan biri tekrar merkezi atama ile atanabilir mi

Kpsbirincisi
Genel Müdür
16 Haziran 2025 21:50

Hayır


xvatandaşşx
Şube Müdürü
16 Haziran 2025 21:51
aradan zaman geçmesi gerektiğini söyleyenler var şartı buymuş
Kpsbirincisi, 3 saat önce

Hayır

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