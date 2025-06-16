Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Haziran 2025 21:54
Omurilik ve dilim raporu

Görev esnasında geçirdiğimiz trafik kazasında omiriliğin ortasında bulunanT5 T6 kısımlarında kırık ve sonrasında çökme meydana geldi

Amaliyat olmam istendi ama felç kalma riskim olduğu için kabul etmedim Şuanlık

Silah kaldıramıyorum yelek giyemiyorum

45 dk dan fazla ayakta duramıyorum çok şiddetli ağrılar mevcut kırılan bölgede

Bu durum da dilim raporu alabilir miyim daha önce böyle bir durumu yaşayan var mı acaba

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