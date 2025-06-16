Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Haziran 2025 21:58
Yol Parası

ARKADAŞLAR ERZURUM DAN ENGELLİ RAPORUMA İSTİNADEN İSTANBULA GELDİM. İŞE BAŞLAYALI 20 GÜN OLDU YOL PARASI 3 AY SONRA YATACAK DENİLDİ. ŞİMDİ TEKRAR ERZURUM ŞEHİR HASTANESİNE GİTMEK İÇİN DİLEKÇE VERDİM BURADAN VE GİDECEĞİM YERDEN YOL PARASI ALABİLİR MİYİM? HERHANGİ BİR ENGEL VAR MI MAAŞ BİRİMİ ONAYLANIRSA YOLLUK İLE İLGİLİ KONUŞMAMIZ LAZIM DEDİ ACİL BİLGİ İSTİYORUM

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