Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 22:50
İftira

Bir memur arkadaşımıza başka bir memur tarafından hırsizlik iftirasi atildi başvuru cimerden yapıldığı için ilgili iddianın müfettişlerce DOGRULANAMADıGİ dolayısıyla konunun subuta ermedigi yazılmış. Şimdi bu iftiraya girermi , girerse iftira atan en az bir yıl ceza alır diyor TCK iftira atan 1 yıl ceza alirsa memuriyetinden olurmu .


E.Kayı Han
Editor
16 Haziran 2025 22:53

Şikayetçi olunursa savcılık soruşturma açar. Soruşturma sonucu ne olur onu bilemeyiz? Tahmin etmek zor.


Kenzo123
Memur
16 Haziran 2025 23:03

İftira olması için yalan olduğunu bildiği başkası adına suçlamada bulunma olması lazım. Şikayet eden iddiasında bulunmuş ama aksi yada doğruluğu ortaya konamamış. Eğer aksi soruşturma aşamasında ortaya çıksaydı iftira davası açılabilirdi. Şu aşamada sonuçsuz kalır

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