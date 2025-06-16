Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2025 22:53
Sağlık mazereti tayini

Merhaba arkadaşlar benim doğum iznim bitti şuan son rapor haklarımı kullanıyorum 2 hafta sonra ücretsiz izine ayrılmak zorundayım.Yakın zamanda annemin 3. Evre gögüs kanseri olduğunu öğrendik ben araştırma hastanesinden raporla belgelendirip annemin hastalığından dolayı dilekce yazsam acaba olumlu sonuçlanırmı ? Dilekçemin sonuçlanması uzun sürebilir o süre zarfında ücretsiz izne ayrılırsam ben ücretsiz izindeyken dilekçemin olumlu sonuçlanma ihtimali olurmu yoksa ücretsize ayrıldığım için dilekçem askıdamı kalmış olur bu konu hakkında bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi sağlık mazereti dilekçesi verme konusunda kararsızım bu sebepten dolayı.

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