Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 22:56
İstenilden İlde/İlçede Seminer - MEM'lerin Haberi Yok!

13 haziranda bu hususta bir yazı paylaşılmıştı zaten ve yaklaşık 1 haftadır da istenilen ilde / ilçede seminer görevlerimizi yapabileceğimiz konuşuluyordu.

Bugün gündüz gitmek istediğim i&#775;lçe Milli Eğitim Müdürlüğünü aradım 23 Haziran Pazartesi sabah istediğim yerde mesleki çalışmaları yapmak için dilekçe vereceğim dedim, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok buraya dilekçe yazmayın dediler. şaka gibi. Milli Eğitim Müdürlüklerinin haberi yok. Bir de nasıl hangi arada derede Pazartesi günü hem İlçe Milli Eğitim işi hem de okula gidip müdürle görüşme işi yapılacak onu da anlamadım. Tavsiyesi olan var mı?

Yani MEB de bunu oldu bittiye getirdi işte sözde kolaylık ama bence zorluk oldu. Kim nasıl halledecek işlerini o Pazartesi günü Allah'a emanet. Çok saçma sapan bir iş yaptılar. Seminerler online olmasa bile İl / İlçe seçimi geçen seneki gibi online yapılabilirdi.

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