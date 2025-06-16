ilişki kesen öğretmen seminer almak zorunda mı?

tayini çıkan öğretmenler bu sene 18 haziranda ilişki kesebilir diye okullara yazı gitmis. 18 haziranda ildışı için ilişki kesen öğretmenin 15 günü var değil mi diğer okula gitmek için? seminer bu arada olduğu için gitmese de oluyor mu? ilişki kesince maas durması diye bir şey var mı? 15 günün tamamını kullansa 15 gün kadar maaşı duruyor diyen birisi oldu. bu doğru mu?

tayini çıkan öğretmenler bu sene 18 haziranda ilişki kesebilir diye okullara yazı gitmis. 18 haziranda ildışı için ilişki kesen öğretmenin 15 günü var değil mi diğer okula gitmek için? seminer bu arada olduğu için gitmese de oluyor mu? ilişki kesince maas durması diye bir şey var mı? 15 günün tamamını kullansa 15 gün kadar maaşı duruyor diyen birisi oldu. bu doğru mu?