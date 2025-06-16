Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Haziran 2025 23:17
ilişki kesen öğretmen seminer almak zorunda mı?
tayini çıkan öğretmenler bu sene 18 haziranda ilişki kesebilir diye okullara yazı gitmis. 18 haziranda ildışı için ilişki kesen öğretmenin 15 günü var değil mi diğer okula gitmek için? seminer bu arada olduğu için gitmese de oluyor mu? ilişki kesince maas durması diye bir şey var mı? 15 günün tamamını kullansa 15 gün kadar maaşı duruyor diyen birisi oldu. bu doğru mu?

bahçesaray
Şef
17 Haziran 2025 00:27
maaş devam ekders ilgili günlerde alamaz

furyschopen
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 00:31
seminerden önce ilişkiyi keserse almasına da gerek yok o zaman?
bahçesaray, 8 dk. önce
maaş devam ekders ilgili günlerde alamaz
Toplam 2 mesaj

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