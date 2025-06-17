Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


17 Haziran 2025 01:02
nurcan ezel hümay

Küfürlü müfürlü bir kitap yazsa çok güzel olur dediğim yazardır kendisi. Sesli kitabını dinledim.

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