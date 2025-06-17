Merhaba Dünya...

Küçük bir çocukken büyüdüğümde büyük adam olacağım dersin büyüdüğünde fiziken büyük bir adam olmuşsun ancak bir baltaya sap olamamışsın....

İlkokuldayken okulun en çalışkan öğrencisi olacağım dersin fakat en başarısız öğrencisi oluvermişsin...

Lisedeyken Tıp fakültesini tutturacağım dersin fakat açıköğretimi hasbel kader bitirivermişsin...

Askerdeyken teskereyi alıp sivil hayata adım attığımda iyi bir işim iyi bir eşim olacak diyip şafak sayarken bir bakmışsın iş hayatında da evlilik hayatında da feleğin sillesini yemiş hindi gibi bir köşede oturup düşünüyorsundur...

Bir şirkette çalışmaya başlamışsındır, yaptığın işlerden dolayı sevildiğini, sayıldığını, el üstünde tutulduğunu, değer gördüğünü umut ederken bir bakmışsın kapının önüne konuvermişsindir...

5.000 liraya aldığın bir malı eskiciye 1.500 liraya satacağını umut ederken 10 liraya bile almadığını görürsün...

Sana ihanet eden kazık atan yarıyolda bırakan bir kişinin gün gelecek sana ulaşıp özür dileyeceğini yaptıklarını telafi edeceğini hayal edersin ama hiç oralı bile değildir kendi yolunda ilerliyordur...

En sevdiğin en güvendiğin en bağlandığın en değer verdiğin hiç bir olumsuzluğu asla konduramayacağın bir insanın bir bakmışsın bir canavara dönüştüğünü sana her türlü kötülüğü yapmış olduğunu görürsün...

Seni haksız yere tutuklayıp hapse gönderen bir hakimin hatasını en kısa sürede anlayıp beraat verip tahliye edeceğini umut edersin ama bir bakmışsın hapiste yılların geçmiş posan çıkmış...

Sonuç olarak ortada gerçekler var, hepimiz oyunun bir parçasıyız, hayatın kuralları var, öyle ki duygular, hayaller ve idealler insanı bitirir, hayatta bir adım atmadan önce çok düşüneceksin, imkanlarını sınırlarını çok iyi bileceksin sözün kısası hayata mantık çerçevesinde bakacaksın, ya kazanacağına emin olduğun bir savaşa gireceksin ya da haddini hududunu bilip bir köşede oturacaksın. Bu noktada yanlış olan ne sensin ne de hüsrana uğramana sebep olan durumlar, yanlış olan içinde bulunulan şartlar....

Gerçek dünyaya merhaba....