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17 Haziran 2025 04:19
İran-İsrail Savaşı

İran-İsrail savaşının bilançosu sizce ne olur?

Humeyni rejimi yıkılır mı?

Türkiye İran'ı tutmakla yanlış ata mı oynuyor?

Savaşı İsrail kazanır ve Humeyni rejimi yıkılırsa ki İsrail'in arkasında ABD ve Trump var, bunun siyasi ve ekonomik etkileri bize nasıl yansır?

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