Geçici görevlendirme sonrası naklen atama

Kıymetli meslektaşlarım, eş durumu ile geçen sene 12 ay geçici görevlendirme ile batıdan batıya tayin oldum. 12 aylık geçici görevlendirmem diğer ay doluyor, naklen atama için nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?

Kıymetli meslektaşlarım, eş durumu ile geçen sene 12 ay geçici görevlendirme ile batıdan batıya tayin oldum. 12 aylık geçici görevlendirmem diğer ay doluyor, naklen atama için nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?