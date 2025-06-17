Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 08:34
Geçici görevlendirme sonrası naklen atama
Kıymetli meslektaşlarım, eş durumu ile geçen sene 12 ay geçici görevlendirme ile batıdan batıya tayin oldum. 12 aylık geçici görevlendirmem diğer ay doluyor, naklen atama için nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?

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