Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


17 Haziran 2025 08:44
Eski çalıştığı kurumdan çalıştı yazısı almak

Selamlar.

Suanki kurum eski çalıştığım kurumlardan çalıştı yazısı istiyor. Daha önce sözleşmeli memur olarak çalışmıştım ama bir kurum kapandı. E devlet den olan belgeler sayılmıyor dediler. Tek tek arayıp istemem mi lazım bazılarının telefonuna ulaşamıyorum.

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