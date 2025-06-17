Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 08:59
Geçmişe dönük derece kademe hatası

Herkese iyi çalışmalar, mesleğe başlamam sırasında derece kademem 7 1 yerine 8 1 olarak yapılmış. Daha önce müracaat ettiğimde birim mutemetleri hata yok dediler Ben dilekçe verdim Daire hatalı olduğunu düzeltmelerin yapılması gerektiğini söylüyor.Pbs düzeltmesi yapıldı ama e devlette sgk dökümü hala eskisi gibi sgk ya bile gittim.Sgk emniyet girişi düzeltecek diyor bizimkiler yetkimiz yok diyor Ayrıca geriye dönük 5 sene maaş farkı talebinde mali yıl kapsamında olumsuz sonuçlanıyor nasıl bir yol izlemeliyim.


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
17 Haziran 2025 09:27

E devlet hitap dökümünü al kontrol et olması gerektiği gibi ise bir dilekçe ile ekine hitap dökümünü koyarak bulunduğun ilin strateji şubesine birimin aracılığı ile gönder.

Dilekçede hatanın düzeltilmesini talep et geriye dönük 1 yıl 5 yıl 10 yıl farketmez hata varsa düzeltilmesi gerekir.

Hitap dökümünü hatalı ise önce onu düzeltirken gerekir.


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
17 Haziran 2025 09:30

Hitap düzeltme işlemi personel şube yada personel daire tarafından yapılır.


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
17 Haziran 2025 09:39

Personel tarafından pbs de düzeltme yapıldı ise yine personel daire tarafından terfi farkı cetvelinin bulunduğun ilin strateji şubesine gönderilmiş olması gerekir, ve bu cetvele göre strateji şubenin geriye dönük tüm terfi farklarını personele ödemek ve sgk kesenek sisteminde gerekli düzeltmeleri yapmakla mükelleftir.

Personel Daire ile bu konu hakkında görüşmeniz gerekir.

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