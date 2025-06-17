Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 09:33
BES-AR: 2025 Haziran ayı yoksulluk sınırı 85.135 Lira Açlık sınırı 35.254 Lira

BES-AR: 2025 HAZİRAN AYI YOKSULLUK SINIRI 85 BİN 135 LİRA AÇLIK SINIRI 35 BİN 254 LİRA

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