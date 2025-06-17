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Editörler : Lanet


17 Haziran 2025 09:35
Müjde müjde hükümetimiz yeni bir harç -vergi daha getirdi, Sürücü Ehliyet Raporları 250 TL oldu.

16 Haziran itibariyle Aile Hekimlerinden alınacak Sürücü Belgesi değiştirme yenileme için gerekli Sağlık Raporları için 250,00 TL. ödeyeceğiz. Yaparsa en iyisini yaparlar. Sağım solum üstüm altım önüm arkam vergi.

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