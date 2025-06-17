Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


17 Haziran 2025 09:43
Analık iznindeyken rapor

Merhaba, analık iznimi memuriyet mahalimin dışında ailemin yanında geçirmeyi planlıyorum bu durumda analık iznimin bitiminde oradaki bir doktordan rapor alsam geçerli olur mu?

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