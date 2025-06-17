Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 10:22
Mesleki Üst Öğrenim Hk.

Merhaba Programcı kadrosundaki memur Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yaparsa mesleki üst öğrenim zamı alabilir mi? Yada bu zammı almak için hangi programı bitirmem gerekiyor?


VHKİ-MEB
Şef
17 Haziran 2025 10:46

Yüksek lisans 1 (belki 2) kademe verir. Mesleki üst öğrenim için lisans okumanız gerekiyor diye biliyorum. Daha net bilen aydınlatır umarım zira konuyu ben de merak ettim.

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